https://ria.ru/20240828/boi-1969032269.html

Буддийский лама высказался о русских кулачных боях

Буддийский лама высказался о русских кулачных боях - РИА Новости, 28.08.2024

Буддийский лама высказался о русских кулачных боях

Для буддистов в спорте на первом месте стоит духовная сторона, и она проявляется в том числе в традиционных русских видах спорта, в частности, в кулачных боях... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:18

2024-08-28T17:18

2024-08-28T17:18

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Для буддистов в спорте на первом месте стоит духовная сторона, и она проявляется в том числе в традиционных русских видах спорта, в частности, в кулачных боях стенка на стенку, заявил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) в Москве Соржо-лама Бато Раднаев на этноспортивных играх "Атмановские кулачки". "Атмановские кулачки" - титульные игры Федерации этноспорта России и этноспортивный фестиваль, посвященный традиционным русским боям стенка на стенку. В них также включены соревнования по традиционной русской борьбе за-вороток, в которых в 2024 году приняли участие также спортсмены из Турции, КНР, Мали, Конго и Узбекистана. "Для буддиста в спорте на первом месте духовная сторона. У каждого человека должна быть не только физическая, но и духовная, и ментальная сила, приобретение подобных качеств. Мы сейчас идем к такому спорту, спорту из внутренних целей, ментальной силы. То, что сейчас я вижу на "Атмановских кулачках", на этой земле Тамбовщины – это борьба, в которой у каждого поднимается этот дух, эта сила. Все по-настоящему рады этому и по-настоящему веселятся всему тому, что происходит. И я, конечно, радуюсь вместе со всеми, что такое есть не только у нас в Бурятии, но и по всей России", - сказал Соржо-лама. Он добавил, что 6 и 7 сентября в Бурятии пройдут также Этигэловские игры - соревнования по традиционным бурятским играм и видам спорта, названным в честь нетленного Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова, известного трудом по развитию буддизма в России. "Атмановские кулачки" проводятся в Тамбовской области в селе Атманов Угол с 2010 года. Согласно информации сайта игр, в 2014 году они были включены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а в 2017 году министерство культуры РФ присвоило им статус национального события. В этом году "Атмановские кулачки" по традиции проходят в последние выходные августа и приурочены к Успению Пресвятой Богородицы - престольному празднику храма села Атманов Угол.

https://ria.ru/20240828/lechenie-1969031315.html

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