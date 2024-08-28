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В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге - РИА Новости, 28.08.2024
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21:14 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html
В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге
В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге - РИА Новости, 28.08.2024
В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге
"Королева марафонов" Елена Блиновская встретила свой 43-й день рождения в СИЗО, на досуге она рисует картины, рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:14
2024-08-28T21:14
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алексей блиновский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская встретила свой 43-й день рождения в СИЗО, на досуге она рисует картины, рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова. "Свой 43-й день рождения блогер отметила в столичном СИЗО № 6 "Печатники". Общественники посетили ее вчера. Арестованная ни на что не жаловалась, встретив посетителей с улыбкой в нарядном платье. Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами", - сказала журналистам Ботова. Савеловский суд столицы в середине августа продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода. Этот же суд 30 августа приступит к рассмотрению дела Блиновской по существу. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html
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онк, елена блиновская, алексей блиновский, москва, происшествия
ОНК, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Москва, Происшествия
В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге

Член ОНК Москвы Ботова: Блиновская на досуге рисует картины в СИЗО

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская встретила свой 43-й день рождения в СИЗО, на досуге она рисует картины, рассказала член ОНК Москвы Мария Ботова.
"Свой 43-й день рождения блогер отметила в столичном СИЗО № 6 "Печатники". Общественники посетили ее вчера. Арестованная ни на что не жаловалась, встретив посетителей с улыбкой в нарядном платье. Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами", - сказала журналистам Ботова.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
Вчера, 12:48
Савеловский суд столицы в середине августа продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода. Этот же суд 30 августа приступит к рассмотрению дела Блиновской по существу.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате
24 июля, 16:39
 
ОНКЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийМоскваПроисшествия
 
 
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