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Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах - РИА Новости, 28.08.2024
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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:37 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html
Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах
Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах - РИА Новости, 28.08.2024
Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах
Почти 500 проектов благоустройства общественных пространств реализовано в Нижегородской области по государственной программе "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:37
2024-08-28T16:37
нижегородская область
глеб никитин
благоустройство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Почти 500 проектов благоустройства общественных пространств реализовано в Нижегородской области по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) за четыре года, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Программа КРСТ направлена на преобразование сельских территорий, улучшение качества жизни. Она позволяет привлечь дополнительное финансирование на обеспечение жителей жильем, на ремонт или строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов. Одно из самых востребованных направлений программы – благоустройство общественных пространств - обустройство детских площадок, освещения, скверов и парков, строительство и ремонт местных дорог. За период действия программы, с 2020 года, в регионе реализовано почти 500 проектов в сфере благоустройства", - цитирует в релизе слова Никитина пресс-служба правительства области. По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, в 2024 году в 33 муниципалитетах реализуется 144 проекта по благоустройству. Наибольший объём работ по благоустройству проводится в Большеболдинском, Володарском, Воскресенском, Борском, Бутурлинском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Павловском, Сосновском, Уренском, Шатковском округах. На большинстве объектов работы уже завершены либо находятся в завершающей стадии. Руководитель регионального минсельхоза напомнил, что в этом году на мероприятия по развитию сельских территорий Нижегородской области в бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Средства направлены на благоустройство общественных пространств, строительство жилья для работников села, а также на строительство детского сада и социального центра.
https://ria.ru/20240827/oblast-1968750966.html
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глеб никитин, благоустройство
Нижегородская область, Глеб Никитин, Благоустройство

Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах

CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах
Около 500 проектов благоустройства реализовано в нижегородских селах - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) /
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Почти 500 проектов благоустройства общественных пространств реализовано в Нижегородской области по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) за четыре года, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Программа КРСТ направлена на преобразование сельских территорий, улучшение качества жизни. Она позволяет привлечь дополнительное финансирование на обеспечение жителей жильем, на ремонт или строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов. Одно из самых востребованных направлений программы – благоустройство общественных пространств - обустройство детских площадок, освещения, скверов и парков, строительство и ремонт местных дорог. За период действия программы, с 2020 года, в регионе реализовано почти 500 проектов в сфере благоустройства", - цитирует в релизе слова Никитина пресс-служба правительства области.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, в 2024 году в 33 муниципалитетах реализуется 144 проекта по благоустройству. Наибольший объём работ по благоустройству проводится в Большеболдинском, Володарском, Воскресенском, Борском, Бутурлинском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Павловском, Сосновском, Уренском, Шатковском округах. На большинстве объектов работы уже завершены либо находятся в завершающей стадии.
Руководитель регионального минсельхоза напомнил, что в этом году на мероприятия по развитию сельских территорий Нижегородской области в бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Средства направлены на благоустройство общественных пространств, строительство жилья для работников села, а также на строительство детского сада и социального центра.
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