https://ria.ru/20240828/biryukov-1969046044.html

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 28.08.2024

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:16

2024-08-28T18:16

2024-08-28T18:16

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Кроме того, был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы. "Большинство коммунальных машин в столице используются круглогодично, до наступления холодов их переведут на зимний режим эксплуатации. Расконсервируем технику, применяемую только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику при смене сезона установим навесное плужно-щеточное оборудование", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед первыми заморозками коммунальные машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

https://ria.ru/20240227/moskva-1931213972.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы