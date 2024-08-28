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Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы - РИА Новости, 28.08.2024
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13:01 28.08.2024 (обновлено: 13:44 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/biometriya-1968963500.html
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы - РИА Новости, 28.08.2024
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы
Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:01
2024-08-28T13:44
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЕБС, сегмент будет способствовать развитию региональных сервисов, которые работают с использованием биометрии. "Правительство России приняло решение об образовании московского регионального сегмента государственной Единой биометрической системы и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление правительства подписано", - сообщили в аппарате Григоренко. "Создание регсегмента будет способствовать развитию биометрических сервисов регионального значения, а также поможет сохранить в неизменном виде уже знакомые москвичам услуги, предоставляемые по биометрии, в частности – оплату проезда в метро", - объяснили в пресс-службе ЕБС. Региональный сегмент является частью Единой биометрической системы, к нему применяются те же требования безопасности, однако его оператором выступает орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Также пользователи смогут управлять своей биометрией – удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных, рассказали в аппарате вице-премьера. "Решение о создании регсегмента принимается правительством России в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - добавили в аппарате.
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технологии, россия, москва
Технологии, Россия, Москва
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы

Правительство решило создать в Москве сегмент единой биометрической системы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЕБС, сегмент будет способствовать развитию региональных сервисов, которые работают с использованием биометрии.
"Правительство России приняло решение об образовании московского регионального сегмента государственной Единой биометрической системы и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление правительства подписано", - сообщили в аппарате Григоренко.
"Создание регсегмента будет способствовать развитию биометрических сервисов регионального значения, а также поможет сохранить в неизменном виде уже знакомые москвичам услуги, предоставляемые по биометрии, в частности – оплату проезда в метро", - объяснили в пресс-службе ЕБС.
Региональный сегмент является частью Единой биометрической системы, к нему применяются те же требования безопасности, однако его оператором выступает орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Также пользователи смогут управлять своей биометрией – удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных, рассказали в аппарате вице-премьера.
"Решение о создании регсегмента принимается правительством России в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - добавили в аппарате.
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