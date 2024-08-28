https://ria.ru/20240828/biometriya-1968963500.html
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы - РИА Новости, 28.08.2024
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы
Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:01
2024-08-28T13:01
2024-08-28T13:44
технологии
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449555_0:148:3019:1846_1920x0_80_0_0_cbdf6e583b9f4c04a69b69a0baa737ac.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЕБС, сегмент будет способствовать развитию региональных сервисов, которые работают с использованием биометрии. "Правительство России приняло решение об образовании московского регионального сегмента государственной Единой биометрической системы и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление правительства подписано", - сообщили в аппарате Григоренко. "Создание регсегмента будет способствовать развитию биометрических сервисов регионального значения, а также поможет сохранить в неизменном виде уже знакомые москвичам услуги, предоставляемые по биометрии, в частности – оплату проезда в метро", - объяснили в пресс-службе ЕБС. Региональный сегмент является частью Единой биометрической системы, к нему применяются те же требования безопасности, однако его оператором выступает орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Также пользователи смогут управлять своей биометрией – удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных, рассказали в аппарате вице-премьера. "Решение о создании регсегмента принимается правительством России в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - добавили в аппарате.
https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449555_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a53c9b650ea28ee3279752e3eae1f2d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва
Технологии, Россия, Москва
Правительство создаст московский сегмент единой биометрической системы
Правительство решило создать в Москве сегмент единой биометрической системы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение создать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве, соответствующее постановление уже подписано, заявили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЕБС, сегмент будет способствовать развитию региональных сервисов, которые работают с использованием биометрии.
"Правительство России приняло решение об образовании московского регионального сегмента государственной Единой биометрической системы и утвердило перечень услуг, для которых он будет применяться. Соответствующее постановление правительства подписано", - сообщили в аппарате Григоренко.
"Создание регсегмента будет способствовать развитию биометрических сервисов регионального значения, а также поможет сохранить в неизменном виде уже знакомые москвичам услуги, предоставляемые по биометрии, в частности – оплату проезда в метро", - объяснили в пресс-службе ЕБС.
Региональный сегмент является частью Единой биометрической системы, к нему применяются те же требования безопасности, однако его оператором выступает орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрия будет применяться наряду с уже существующими способами оказания услуг, а гражданин всегда сможет выбрать из них наиболее удобный. Также пользователи смогут управлять своей биометрией – удалять ранее зарегистрированные биометрические образцы или оформлять отказ от обработки таких данных, рассказали в аппарате вице-премьера.
"Решение о создании регсегмента принимается правительством России в тех случаях, когда в регионе уже существует развитая инфраструктура биометрических сервисов. Включение в Единую биометрическую систему региональных информсистем в качестве регсегмента позволит сохранить в неизменном виде уже знакомые гражданам сервисы, а также гарантировать максимальную защищенность их биометрических персональных данных", - добавили в аппарате.