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Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах - РИА Новости, 28.08.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:02 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/bilety-1968881984.html
Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах
Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах - РИА Новости, 28.08.2024
Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах
Каждый четвертый российский путешественник, который вносит изменения в свои авиа- и ж/д билеты, меняет дату поездки, еще 7% корректируют ФИО или номер паспорта, РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:02
2024-08-28T07:02
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Каждый четвертый российский путешественник, который вносит изменения в свои авиа- и ж/д билеты, меняет дату поездки, еще 7% корректируют ФИО или номер паспорта, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". "В 2024 году, согласно данным сервиса, в среднем в 6,5% забронированных билетов были внесены изменения. Основные изменения, которые покупатели вносят в заказы, включают возврат (29% от всех заказов, подвергающихся изменениям), изменение дат (24%), корректировку ФИО и номера паспорта (7%)", - сообщили в "Купибилет". Кроме того, другими причинами для изменений являются "добавление дополнительного багажа (10%), а также заказ дополнительных услуг, таких как регистрация (7%), выбор места (5%), заказ питания (1,7%) и страховка от невылета (1,5%)", сказано в сообщении. Сервис рекомендует путешественникам заранее планировать свои поездки и выбирать гибкие тарифы, чтобы впоследствии суметь внести нужные изменения и не потерять деньги. Кроме того, эксперты рекомендуют лучше страховать свои путешествия, так как это поможет покрыть некоторые расходы на билеты при непредвиденных обстоятельствах, например, при болезни. "Страхование поездок - ещё один способ защитить себя от непредвиденных расходов. Некоторые страховые полисы покрывают расходы на обмен и возврат билетов в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как болезнь или отмена поездки", - пишет компания. Также компания советует внимательно следить за специальными предложениями, которые часто позволяют возвращать билеты без штрафов.
https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах

"Купибилет": чаще российские туристы меняют в своих билетах имя и дату поездки

© РИА НовостиБилет на авиарейс
Билет на авиарейс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
Билет на авиарейс . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Каждый четвертый российский путешественник, который вносит изменения в свои авиа- и ж/д билеты, меняет дату поездки, еще 7% корректируют ФИО или номер паспорта, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет".
"В 2024 году, согласно данным сервиса, в среднем в 6,5% забронированных билетов были внесены изменения. Основные изменения, которые покупатели вносят в заказы, включают возврат (29% от всех заказов, подвергающихся изменениям), изменение дат (24%), корректировку ФИО и номера паспорта (7%)", - сообщили в "Купибилет".
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Кроме того, другими причинами для изменений являются "добавление дополнительного багажа (10%), а также заказ дополнительных услуг, таких как регистрация (7%), выбор места (5%), заказ питания (1,7%) и страховка от невылета (1,5%)", сказано в сообщении.
Сервис рекомендует путешественникам заранее планировать свои поездки и выбирать гибкие тарифы, чтобы впоследствии суметь внести нужные изменения и не потерять деньги. Кроме того, эксперты рекомендуют лучше страховать свои путешествия, так как это поможет покрыть некоторые расходы на билеты при непредвиденных обстоятельствах, например, при болезни.
"Страхование поездок - ещё один способ защитить себя от непредвиденных расходов. Некоторые страховые полисы покрывают расходы на обмен и возврат билетов в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как болезнь или отмена поездки", - пишет компания.
Также компания советует внимательно следить за специальными предложениями, которые часто позволяют возвращать билеты без штрафов.
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