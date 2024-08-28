https://ria.ru/20240828/bilety-1968881984.html

Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах

Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах - РИА Новости, 28.08.2024

Исследование показало, что туристы меняют в своих билетах

Каждый четвертый российский путешественник, который вносит изменения в свои авиа- и ж/д билеты, меняет дату поездки, еще 7% корректируют ФИО или номер паспорта, РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:02

2024-08-28T07:02

2024-08-28T07:02

туризм

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Каждый четвертый российский путешественник, который вносит изменения в свои авиа- и ж/д билеты, меняет дату поездки, еще 7% корректируют ФИО или номер паспорта, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". "В 2024 году, согласно данным сервиса, в среднем в 6,5% забронированных билетов были внесены изменения. Основные изменения, которые покупатели вносят в заказы, включают возврат (29% от всех заказов, подвергающихся изменениям), изменение дат (24%), корректировку ФИО и номера паспорта (7%)", - сообщили в "Купибилет". Кроме того, другими причинами для изменений являются "добавление дополнительного багажа (10%), а также заказ дополнительных услуг, таких как регистрация (7%), выбор места (5%), заказ питания (1,7%) и страховка от невылета (1,5%)", сказано в сообщении. Сервис рекомендует путешественникам заранее планировать свои поездки и выбирать гибкие тарифы, чтобы впоследствии суметь внести нужные изменения и не потерять деньги. Кроме того, эксперты рекомендуют лучше страховать свои путешествия, так как это поможет покрыть некоторые расходы на билеты при непредвиденных обстоятельствах, например, при болезни. "Страхование поездок - ещё один способ защитить себя от непредвиденных расходов. Некоторые страховые полисы покрывают расходы на обмен и возврат билетов в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как болезнь или отмена поездки", - пишет компания. Также компания советует внимательно следить за специальными предложениями, которые часто позволяют возвращать билеты без штрафов.

https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html

https://ria.ru/20240116/poezdki-1921467152.html

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новости - туризм, россия