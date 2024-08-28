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Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме - РИА Новости, 28.08.2024
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19:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/bezrabotitsa-1969059632.html
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме - РИА Новости, 28.08.2024
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:22
2024-08-28T19:22
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
экономика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В июле 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года. Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,86 миллиона человек, то в июле она увеличилась до 1,865 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2024 года составила 76,3 миллиона человек.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Экономика
Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме

Росстат: безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%

© iStock.com / HispanolisticСотрудник компании в офисе
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Сотрудник компании в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Безработица в России в июле осталась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата.
"В июле 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
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Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года.
Если в июне общая численность безработных в стране составляла 1,86 миллиона человек, то в июле она увеличилась до 1,865 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2024 года составила 76,3 миллиона человек.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Экономика
 
 
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