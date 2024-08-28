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ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 28.08.2024
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Российская ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:36
2024-08-28T14:36
2024-08-28T14:39
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."С 11.20 до 13.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
МО РФ: ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями