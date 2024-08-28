https://ria.ru/20240828/belgorod-1968881836.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отмена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:58

2024-08-28T06:58

2024-08-28T06:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отмена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 6.44, она продлилась девять минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность