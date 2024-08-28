https://ria.ru/20240828/azov-1969004211.html

Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись в поддержку "Азова"*

Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись в поддержку "Азова"* - РИА Новости, 28.08.2024

Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись в поддержку "Азова"*

Россиянина лишили доступа к деньгам на банковском счету за надпись на заборе в поддержку украинской националистической бригады "Азов"*, которая признана... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:36

2024-08-28T15:36

2024-08-28T15:36

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россиянина лишили доступа к деньгам на банковском счету за надпись на заборе в поддержку украинской националистической бригады "Азов"*, которая признана террористической организацией и запрещена в РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По данным правоохранителей, в марте 2023 года подсудимый нанес краской на забор текст, прославляющий запрещенный "Азов"*, и изобразил символику этой террористической организации, "исходя из личного неприязненного отношения к проводимой внешней политике России". Следователь ходатайствовал о наложении ареста на банковские счета обвиняемого. Поскольку за правонарушение предусматривается наказание в виде штрафа, такая мера была предложена для сохранности денежных средств и обеспечения эффективности возмещения причиненного ущерба. Отмечается, что суд признал ходатайство обоснованным и удовлетворил его. Специальное подразделение "Азов"* национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240221/azov-1928807576.html

https://ria.ru/20240828/azov-1969000173.html

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