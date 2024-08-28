https://ria.ru/20240828/azov-1969000173.html

В слитой базе данных "Азова"* обнаружили много открытых нацистов

В слитой базе данных "Азова"* обнаружили много открытых нацистов - РИА Новости, 28.08.2024

В слитой базе данных "Азова"* обнаружили много открытых нацистов

В базе с данными боевиков украинского "Азова"*, которую опубликовали ранее хакеры, много нацистов, бравирующих своими убеждениями, восхваляющих Адольфа Гитлера... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:23

2024-08-28T15:23

2024-08-28T15:23

украина

адольф гитлер

батальон "азов"*

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789807665_0:117:3089:1855_1920x0_80_0_0_f4c3590353a5762034ff64d85c7704b4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В базе с данными боевиков украинского "Азова"*, которую опубликовали ранее хакеры, много нацистов, бравирующих своими убеждениями, восхваляющих Адольфа Гитлера и демонстрирующих нацистскую атрибутику, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала данные почти 7700 представителей 3-й отдельной штурмовой бригады - обновленного нацистского "Азова"*, в том числе свыше 4000 фотографий. Об убеждениях боевиков свидетельствуют даже их позывные. "Адольф", "Нацик", "Белый вождь" - лишь немногие из них. Например, страница старшего лейтенанта Дмитрия Коротаева в соцсети ВКонтакте пестрит фотографиями Гитлера, символами СС, изображениями солдат вермахта. А старший лейтенант Андрей Лапан на своей странице в Instagram (запрещенная в России экстремистская соцсеть) позирует на фото с книгой Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в РФ), а также фотографируется на фоне надписи "YES to RACISM, SEXISM, HOMOPHOBIA, PAGAN GODS, NAZI MASTERS". Старший лейтенант Евгений Добровинский с позывным "Німець" ("немец" по-украински) также разместил на своей странице ВКонтакте несколько фотографий Гитлера. А солдат Станислав Безгин с позывным "Адольф" известен в этой социальной сети под псевдонимом Adolf Smauz и использует фото нациста в качестве аватара. Представители западных государств во главе с США регулярно пытаются отвергать факт наличия неонацистской идеологии в украинских политических и военных кругах, ссылаясь на то, что Владимир Зеленский - еврей. Западная пропаганда при этом утверждает, что Россия якобы использует тему борьбы с нацистами в целях оправдания проведения специальной военной операции. В июне газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел никаких свидетельств тяжких нарушений боевиками прав человека. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что "Азов"* перестал быть ультранационалистическим. Ранее в США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада. По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"* как отряд территориальной обороны (ТрО), позже он был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) полка "Азов"*. Сам "Азов"* изначально был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов"* по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". СК сообщал 23 февраля 2022 года, что получил неопровержимые доказательства совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор" жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе СВО боевики "Азова"* удерживали мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже - террористы. СС, СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.* Террористическая организация, запрещенная в России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

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украина

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украина, адольф гитлер, батальон "азов"*, вооруженные силы украины