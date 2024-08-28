https://ria.ru/20240828/aviatsiya-1968996838.html
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.08.2024
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:17
курская область
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, су-25, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Су-25 ударили ракетами по живой силе и военной технике ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, добавили в ведомстве.