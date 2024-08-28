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Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 28.08.2024 (обновлено: 15:17 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/aviatsiya-1968996838.html
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.08.2024
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:08
2024-08-28T15:17
курская область
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, су-25, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Су-25 ударили ракетами по живой силе и военной технике ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач" в зоне спецоперации
Самолет Су-25 Грач в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Самолет Су-25 "Грач" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению украинских боевиков и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-25БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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