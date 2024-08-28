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Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 28.08.2024 (обновлено: 08:58 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/artilleriya-1968886109.html
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:56
2024-08-28T08:58
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства. Видео с места уничтожения группы передали в распоряжение РИА Новости. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации Вооруженными силами России в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Артиллерия в Курской области уничтожила группу из семи штурмовиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы
Боевая работа гаубицы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.
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Видео с места уничтожения группы передали в распоряжение РИА Новости.
Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации Вооруженными силами России в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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