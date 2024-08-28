https://ria.ru/20240828/artilleriya-1968886109.html
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:56
2024-08-28T07:56
2024-08-28T08:58
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644229_0:115:3436:2048_1920x0_80_0_0_f6f27e93d6cf9df4605ff1ebe0555032.jpg
КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства. Видео с места уничтожения группы передали в распоряжение РИА Новости. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации Вооруженными силами России в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644229_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_8e1d45b0745e9b60a43a67c9e4df2632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области
Артиллерия в Курской области уничтожила группу из семи штурмовиков ВСУ