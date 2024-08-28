https://ria.ru/20240828/artilleriya-1968886109.html

Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области

Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:56

2024-08-28T07:56

2024-08-28T08:58

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КУРСК, 28 авг — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила в Курской области группу украинских штурмовиков, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства. Видео с места уничтожения группы передали в распоряжение РИА Новости. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации Вооруженными силами России в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html

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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия