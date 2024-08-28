https://ria.ru/20240828/alushta--1969054188.html
Алушта осталась без электроснабжения
Алушта осталась без электроснабжения - РИА Новости, 28.08.2024
Алушта осталась без электроснабжения
Алушта и несколько расположенных в муниципалитете сел остались без света из-за аварии, идут ремонтные работы, сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:52
2024-08-28T18:52
2024-08-28T18:52
масштабное отключение света в приморье
крымэнерго
алушта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Алушта и несколько расположенных в муниципалитете сел остались без света из-за аварии, идут ремонтные работы, сообщает компания "Крымэнерго". "Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Работает аварийная бригада" , - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Планируемое время восстановления электроснабжения три часа, сообщили в "Крымэнерго".
https://ria.ru/20240819/vladivostok-1967097294.html
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масштабное отключение света в приморье, крымэнерго, алушта, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Крымэнерго, Алушта, Происшествия
Алушта осталась без электроснабжения
"Крымэнерго": Алушта и несколько сел в Крыму остались без электроснабжения