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Спецназ "Ахмат" нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Спецназ "Ахмат" нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" за сутки нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области, уничтожено большое количество личного состава украинских военных, сообщил командир... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:50
2024-08-28T07:50
2024-08-28T07:50
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области, уничтожено большое количество личного состава украинских военных, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "Сегодня день у наших ребят, действительно, был тяжелый, но сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор, поэтому мы сегодня сожгли только те две единицы (транспорта), на котором он на нашем участке появился. Сожжены две единицы транспорта..., миномет, артиллерийское орудие, такая вот мелочь, но зато выбито очень большое количество противника. На двух разных участках, куда он напирал, мы перебили очень большое количество противника, откинули его достаточно далеко", - сказал он в видео. По его словам, в рядах ВСУ было большое число раненых, но за ними не решались приехать, чтобы эвакуировать.
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курская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ "Ахмат" нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" за сутки нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области