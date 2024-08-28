https://ria.ru/20240828/aeroporty-1968950041.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:53

2024-08-28T12:53

2024-08-28T12:54

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. "В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты... Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 воздушных судов (ВС): восемь самолетов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет, подчеркнули в агентстве.

https://ria.ru/20240828/kazan-1968887778.html

казань

нижнекамск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество