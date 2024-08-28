https://ria.ru/20240828/aeroporty-1968950041.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:53
2024-08-28T12:53
2024-08-28T12:54
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. "В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты... Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 воздушных судов (ВС): восемь самолетов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет, подчеркнули в агентстве.
https://ria.ru/20240828/kazan-1968887778.html
казань
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Росавиация: временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли