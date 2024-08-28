https://ria.ru/20240828/aeroport-1968885483.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани утром ввели временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:44
2024-08-28T07:44
2024-08-28T09:03
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В аэропорту Казани утром ввели временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> утром 28 августа <...> на работу аэропорта Казани <...> введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00", — говорится в сообщении.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, заключили в агентстве.В казанском аэропорте РИА Новости сообщили, что самолеты перенаправляют на запасной аэродром в Самару.
https://ria.ru/20240826/saratov-1968425762.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения