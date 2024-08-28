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В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024
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07:44 28.08.2024 (обновлено: 09:03 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/aeroport-1968885483.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани утром ввели временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:44
2024-08-28T09:03
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В аэропорту Казани утром ввели временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.&quot;Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов &lt;...&gt; утром 28 августа &lt;...&gt; на работу аэропорта Казани &lt;...&gt; введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00&quot;, — говорится в сообщении.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, заключили в агентстве.В казанском аэропорте РИА Новости сообщили, что самолеты перенаправляют на запасной аэродром в Самару.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В аэропорту Казани утром ввели временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <...> утром 28 августа <...> на работу аэропорта Казани <...> введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00", — говорится в сообщении.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, заключили в агентстве.
В казанском аэропорте РИА Новости сообщили, что самолеты перенаправляют на запасной аэродром в Самару.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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