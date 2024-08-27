https://ria.ru/20240827/zemletrjasenie-1968813617.html

В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение

В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.08.2024

В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсинском районе, пострадавших и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:48

2024-08-27T17:48

2024-08-27T17:48

происшествия

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсинском районе, пострадавших и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. "27.08.2024 МО Туапсинский район, в 19 километрах от Туапсе, на глубине 16 километров сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 0 баллов", - говорится в сообщении. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших, а также пострадавших нет, добавили спасатели.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

туапсинский район

туапсе

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, туапсинский район, туапсе, краснодарский край