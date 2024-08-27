https://ria.ru/20240827/zemletrjasenie-1968813617.html
В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение
В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 27.08.2024
В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсинском районе, пострадавших и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:48
2024-08-27T17:48
2024-08-27T17:48
происшествия
туапсинский район
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсинском районе, пострадавших и разрушений нет, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. "27.08.2024 МО Туапсинский район, в 19 километрах от Туапсе, на глубине 16 километров сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 0 баллов", - говорится в сообщении. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших, а также пострадавших нет, добавили спасатели.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
туапсинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Туапсе, Краснодарский край
В Туапсинском районе зафиксировали землетрясение
В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5