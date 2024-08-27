Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной
Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, но таких действий с польской стороны не последовало.
"По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной, по крайней мере над западной частью Украины, по крайней мере тех ракет, которые идут в сторону Польши... Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.