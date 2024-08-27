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Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html
Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной
Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной
Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:22
2024-08-27T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир зеленский
радослав сикорский
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, но таких действий с польской стороны не последовало. "По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной, по крайней мере над западной частью Украины, по крайней мере тех ракет, которые идут в сторону Польши... Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
https://ria.ru/20240827/polsha-1968746272.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, радослав сикорский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский
Зеленский обиделся на Польшу за отказ сбивать ракеты над Украиной

Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, но таких действий с польской стороны не последовало.
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"По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной, по крайней мере над западной частью Украины, по крайней мере тех ракет, которые идут в сторону Польши... Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением. Она хочет поддержку других стран в НАТО", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на замглавы минобороны Польши Цезария Томчика сообщало, что Варшава хотела поднять на саммите НАТО в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Чуть раньше советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийРадослав Сикорский
 
 
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