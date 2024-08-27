https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968814897.html

Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия

Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия

Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:58

2024-08-27T17:58

2024-08-27T17:58

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сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. "Есть, на мой взгляд, важный момент в котором начали двигаться вперед – это отечественное производство. Дроны, артиллерия, я про системы и снаряды отдельно, ракеты. Дорогостоящая программа и нужно вкладывать в это деньги. На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало всё", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что хотел бы и увеличения поставок западной военной помощи, а также ускорения ее поступления на Украину. "Например, голосования в конгрессе (за пакеты военной помощи от США – ред.) и договоренности. Там достаточно денег, чтобы эти пакеты поступали, но оно замедлено. Иногда это связано и с производством также", - сказал Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html

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