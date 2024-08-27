Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968814897.html
Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия
Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия
Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:58
2024-08-27T17:58
украина
сша
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. "Есть, на мой взгляд, важный момент в котором начали двигаться вперед – это отечественное производство. Дроны, артиллерия, я про системы и снаряды отдельно, ракеты. Дорогостоящая программа и нужно вкладывать в это деньги. На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало всё", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что хотел бы и увеличения поставок западной военной помощи, а также ускорения ее поступления на Украину. "Например, голосования в конгрессе (за пакеты военной помощи от США – ред.) и договоренности. Там достаточно денег, чтобы эти пакеты поступали, но оно замедлено. Иногда это связано и с производством также", - сказал Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968784543.html
https://ria.ru/20240827/kiev-1968804574.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, владимир зеленский, в мире
Украина, США, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский пожаловался на отсутствие денег на производство оружия

Зеленский: денег на производство собственного оружия, помощь запада замедлилась

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
"Есть, на мой взгляд, важный момент в котором начали двигаться вперед – это отечественное производство. Дроны, артиллерия, я про системы и снаряды отдельно, ракеты. Дорогостоящая программа и нужно вкладывать в это деньги. На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало всё", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
Вчера, 16:14
Он отметил, что хотел бы и увеличения поставок западной военной помощи, а также ускорения ее поступления на Украину.
"Например, голосования в конгрессе (за пакеты военной помощи от США – ред.) и договоренности. Там достаточно денег, чтобы эти пакеты поступали, но оно замедлено. Иногда это связано и с производством также", - сказал Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Вчера, 17:16
 
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала