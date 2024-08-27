https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968833340.html

Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова

Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова

Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос про арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова и регулирование на Украине работы мессенджера. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:01

2024-08-27T19:01

2024-08-27T19:01

в мире

технологии

павел дуров

владимир зеленский

ирина геращенко

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос про арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова и регулирование на Украине работы мессенджера. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. "Не знаю детали этого дела... На сегодня это (арест Дурова - ред.) никак не влияет на то, что Telegram работает на Украине…", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что он думает о задержании Дурова, и как это повлияет на использование Telegram на Украине, Пресс-конференцию транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя законопроект о регулировании работы Telegram на Украине, Зеленский заявил, что не знаком с деталями его содержания, но осторожно относится к регулированию таких процессов. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы законопроект об урегулировании работы мессенджера Telegram на Украине, был вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании. Глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев 5 августа признал, что Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, павел дуров, владимир зеленский, ирина геращенко, задержание павла дурова во франции