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Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
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19:01 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968833340.html
Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова
Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова - РИА Новости, 27.08.2024
Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова
Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос про арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова и регулирование на Украине работы мессенджера. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:01
2024-08-27T19:01
в мире
технологии
павел дуров
владимир зеленский
ирина геращенко
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос про арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова и регулирование на Украине работы мессенджера. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. "Не знаю детали этого дела... На сегодня это (арест Дурова - ред.) никак не влияет на то, что Telegram работает на Украине…", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что он думает о задержании Дурова, и как это повлияет на использование Telegram на Украине, Пресс-конференцию транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя законопроект о регулировании работы Telegram на Украине, Зеленский заявил, что не знаком с деталями его содержания, но осторожно относится к регулированию таких процессов. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы законопроект об урегулировании работы мессенджера Telegram на Украине, был вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании. Глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев 5 августа признал, что Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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в мире, технологии, павел дуров, владимир зеленский, ирина геращенко, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Задержание Павла Дурова во Франции
Зеленский уклонился от ответа на вопрос об аресте Дурова

Зеленский заявил, что арест Дурова не влияет на работу Telegram на Украине

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос про арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова и регулирование на Украине работы мессенджера.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:05
"Не знаю детали этого дела... На сегодня это (арест Дурова - ред.) никак не влияет на то, что Telegram работает на Украине…", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что он думает о задержании Дурова, и как это повлияет на использование Telegram на Украине,
Пресс-конференцию транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Комментируя законопроект о регулировании работы Telegram на Украине, Зеленский заявил, что не знаком с деталями его содержания, но осторожно относится к регулированию таких процессов.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы законопроект об урегулировании работы мессенджера Telegram на Украине, был вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
Вчера, 08:00
Глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев 5 августа признал, что Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка.
Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" - "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
25 августа, 15:57
 
В миреТехнологииПавел ДуровВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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