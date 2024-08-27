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Патрушев анонсировал первое заседание совета по развитию ВМФ
Патрушев анонсировал первое заседание совета по развитию ВМФ - РИА Новости, 27.08.2024
Патрушев анонсировал первое заседание совета по развитию ВМФ
Первое заседание совета по стратегическому развитию российского ВМФ в рамках Морской коллегии РФ в пройдет в ближайшее время, сообщил председатель коллегии,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:17
2024-08-27T13:17
2024-08-27T13:17
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Первое заседание совета по стратегическому развитию российского ВМФ в рамках Морской коллегии РФ в пройдет в ближайшее время, сообщил председатель коллегии, помощник президента России Николай Патрушев. Высокая напряженность военно-политической обстановки в различных районах Мирового океана определяет необходимость расширения возможностей и повышение боеготовности ВМФ РФ, и важно совершенствовать перспективный облик Военно-Морского Флота, отметил Патрушев, выступая на первом заседании Морской коллегии в Москве. "Решением этих и других вопросов будет заниматься Совет Морской коллегии по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, первое заседание которого планируется провести в ближайшее время", - сказал Патрушев.
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Безопасность, Россия, Москва, Николай Патрушев, ВМФ РФ
Патрушев анонсировал первое заседание совета по развитию ВМФ
Патрушев: первое заседание совета по развитию ВМФ пройдет в ближайшее время