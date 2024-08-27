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ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября - РИА Новости, 27.08.2024
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15:32 27.08.2024 (обновлено: 16:30 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/zalozhnik-1968770362.html
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября - РИА Новости, 27.08.2024
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября
Израильские военные освободили заложника, захваченного палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:32
2024-08-27T16:30
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
уильям бернс
катар
центральное разведывательное управление (цру)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг — РИА Новости. Израильские военные освободили заложника, захваченного палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, сообщила армейская пресс-служба."Сегодня (вторник) силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК) спасли заложника Каида Фархана Алькади, 52 года, из Рахата, который был захвачен террористической организацией ХАМАС в сектор Газа 7 октября", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, операция проходила на юге анклава. Спасенный мужчина находится в стабильном состоянии, его эвакуируют в госпиталь.Ранее во вторник телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что один из заложников сбежал из плена ХАМАС и смог вернуться в Израиль.Всего бойцы палестинского движения при нападении 7 октября захватили более 200 заложников. По последним данным, 116 человек удалось освободить, из которых 81 — в рамках договоренностей в обмен на пленных сторонников ХАМАС, находившихся в тюрьмах еврейского государства.В минувшее воскресенье в Каире состоялся новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В них приняли участие глава ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани и высокопоставленные чиновники из Израиля и Египта. По данным СМИ, встреча закончилась без подписания соглашения, поскольку Тель-Авив и ХАМАС не приняли некоторые предложения посредников. Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники, обсуждение продолжится в ближайшие дни.
https://ria.ru/20240823/izrail-1968024221.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, уильям бернс, катар, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Уильям Бернс, Катар, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного 7 октября

ЦАХАЛ сообщил об освобождении заложника, захваченного ХАМАС 7 октября 2023 года

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг — РИА Новости. Израильские военные освободили заложника, захваченного палестинским движением ХАМАС 7 октября прошлого года, сообщила армейская пресс-служба.
"Сегодня (вторник) силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК) спасли заложника Каида Фархана Алькади, 52 года, из Рахата, который был захвачен террористической организацией ХАМАС в сектор Газа 7 октября", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, операция проходила на юге анклава. Спасенный мужчина находится в стабильном состоянии, его эвакуируют в госпиталь.
Ранее во вторник телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что один из заложников сбежал из плена ХАМАС и смог вернуться в Израиль.
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Всего бойцы палестинского движения при нападении 7 октября захватили более 200 заложников. По последним данным, 116 человек удалось освободить, из которых 81 — в рамках договоренностей в обмен на пленных сторонников ХАМАС, находившихся в тюрьмах еврейского государства.
В минувшее воскресенье в Каире состоялся новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В них приняли участие глава ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани и высокопоставленные чиновники из Израиля и Египта. По данным СМИ, встреча закончилась без подписания соглашения, поскольку Тель-Авив и ХАМАС не приняли некоторые предложения посредников. Как пишет газета New York Times со ссылкой на источники, обсуждение продолжится в ближайшие дни.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУильям БернсКатарЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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