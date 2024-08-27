https://ria.ru/20240827/yaponiya-1968647330.html

В Японии отреагировали на нарушение воздушного пространства самолетом НОАК

В Японии отреагировали на нарушение воздушного пространства самолетом НОАК - РИА Новости, 27.08.2024

В Японии отреагировали на нарушение воздушного пространства самолетом НОАК

Нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолетом было подтверждено впервые, Токио пока не знает о целях действий самолета ВС КНР, заявил в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:31

2024-08-27T05:31

2024-08-27T05:31

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ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолетом было подтверждено впервые, Токио пока не знает о целях действий самолета ВС КНР, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Министерство обороны Японии в понедельник заявило о том, что разведывательный самолет Y9 ВС КНР нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Гото в Японском море. В пресс-релизе указывалось, что самолет китайских вооруженных сил находился в воздушном пространстве Японии две минуты – с 11.29 до 11.31 по местному времени (05.29 и 05.31 мск). В ответ на инцидент были подняты истребители воздушных сил самообороны Японии. "Это был первый случай, когда было подтверждено и объявлено о нарушении воздушного пространства нашей страны китайскими военными самолетами с момента введения мер против нарушения воздушного пространства. Нарушение нашего национального воздушного пространства китайскими военными самолетами является не только серьезным нарушением суверенитета нашей страны, но и угрозой безопасности, что абсолютно неприемлемо. В тот же день мы выразили китайскому правительству крайне серьезный протест через дипломатические каналы и настоятельно потребовали предотвратить повторение подобных инцидентов", - подчеркнул Хаяси. По слова генсека, правительство Японии пока не может "дать конкретный ответ о намерениях и целях действий китайских военных самолетов". "Как правительство, мы хотим продолжать внимательно следить за военными действиями Китая и намерены обеспечить всеобъемлющие меры по отслеживанию, наблюдению и принятию ответных действий на случаи нарушения воздушного пространства", - добавил он.

https://ria.ru/20240725/tu-95ms-1961882698.html

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япония, китай, токио, есимаса хаяси, в мире