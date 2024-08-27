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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 27.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:17
2024-08-27T16:17
2024-08-27T16:29
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы