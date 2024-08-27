Власти Запорожья заявили о взрывах в городе
Секретарь Запорожского городского совета Харченко: в городе прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила назначенная Киевом секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.
"Взрыв в Запорожье... оставайтесь в безопасных местах... Еще звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харченко.
О "серии взрывов" - не менее четырех - в подконтрольном ВСУ Запорожье также сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 01.46 мск в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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