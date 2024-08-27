https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968640793.html

Власти Запорожья заявили о взрывах в городе

Власти Запорожья заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 27.08.2024

Власти Запорожья заявили о взрывах в городе

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила назначенная Киевом секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T02:56

2024-08-27T02:56

2024-08-27T02:56

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

запорожская область

владимир рогов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила назначенная Киевом секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. "Взрыв в Запорожье... оставайтесь в безопасных местах... Еще звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харченко. О "серии взрывов" - не менее четырех - в подконтрольном ВСУ Запорожье также сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 01.46 мск в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240827/vzryvy-1968637670.html

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запорожская область

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запорожье, россия, запорожская область, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире