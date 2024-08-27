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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T01:32

2024-08-27T01:32

2024-08-27T01:43

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 00.24 мск в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о взрывах в Киеве, где тревога звучит с 1.07 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html

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хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире