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В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.08.2024
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрыве в Николаевской области. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:01
2024-08-27T08:01
2024-08-27T08:01
специальная военная операция на украине
николаевская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрыве в Николаевской области. "Николаев, прилет в области. Судя по тому, где было слышно, прилетело в направлении (населенных пунктов - ред.) Снигиревка, Баштанка, Березнеговатое, ну, может, Новый Буг", - сообщил Лебедев агентству. Данные о пораженной цели уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, В мире, Украина
В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье
Координатор сопротивления Лебедев сообщил о взрыве в Николаевской области
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрыве в Николаевской области.
"Николаев, прилет в области. Судя по тому, где было слышно, прилетело в направлении (населенных пунктов - ред.) Снигиревка, Баштанка, Березнеговатое, ну, может, Новый Буг", - сообщил Лебедев агентству.
Данные о пораженной цели уточняются.