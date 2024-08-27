https://ria.ru/20240827/vzryv-1968654122.html

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье - РИА Новости, 27.08.2024

В Николаевской области прогремел взрыв, сообщили в подполье

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрыве в Николаевской области. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:01

2024-08-27T08:01

2024-08-27T08:01

специальная военная операция на украине

николаевская область

сергей лебедев

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украина

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о взрыве в Николаевской области. "Николаев, прилет в области. Судя по тому, где было слышно, прилетело в направлении (населенных пунктов - ред.) Снигиревка, Баштанка, Березнеговатое, ну, может, Новый Буг", - сообщил Лебедев агентству. Данные о пораженной цели уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

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Ольга Фомченкова

николаевская область, сергей лебедев, в мире, украина