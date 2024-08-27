https://ria.ru/20240827/vsu-1968698859.html

ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили

ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили

Магазин, склад и несколько автомобилей повреждены в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:58

2024-08-27T11:58

2024-08-27T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Магазин, склад и несколько автомобилей повреждены в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта нашей области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков. По словам губернатора, в селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже "Газель". Пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены, добавил глава области.

https://ria.ru/20240827/gladkov-1968690649.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия