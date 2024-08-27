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ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/vsu-1968698859.html
ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили
ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили
Магазин, склад и несколько автомобилей повреждены в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:58
2024-08-27T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Магазин, склад и несколько автомобилей повреждены в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта нашей области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков. По словам губернатора, в селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже "Газель". Пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены, добавил глава области.
https://ria.ru/20240827/gladkov-1968690649.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ ударами по Белгородской области повредили магазин, склад и автомобили

Гладков: ВСУ повредили имущество в трех населенных пунктах Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Магазин, склад и несколько автомобилей повреждены в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Три населенных пункта нашей области подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль", - написал Гладков.
По словам губернатора, в селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже "Газель". Пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены, добавил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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