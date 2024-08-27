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Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ

Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 27.08.2024

Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:28

2024-08-27T15:28

2024-08-27T15:36

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магатэ

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам функционирования контрольного механизма Агентства, включая реформу системы гарантий и отдельные региональные нераспространенческие сюжеты", — сообщили в российском МИД.

https://ria.ru/20240827/grossi--1968766314.html

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россия, магатэ, сергей рябков, в мире