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Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ
Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 27.08.2024
Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:28
2024-08-27T15:28
2024-08-27T15:36
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам функционирования контрольного механизма Агентства, включая реформу системы гарантий и отдельные региональные нераспространенческие сюжеты", — сообщили в российском МИД.
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россия, магатэ, сергей рябков, в мире
Россия, МАГАТЭ, Сергей Рябков, В мире
Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ
Замглавы МИД Рябков провел встречу с замгендиректора МАГАТЭ Апаро