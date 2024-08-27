https://ria.ru/20240827/vooruzhenie-1968837553.html
Медведев рассказал о поставках вооружения
Медведев рассказал о поставках вооружения - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев рассказал о поставках вооружения
Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сейчас с поставками в целом все благополучно, заявил зампред... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:35
2024-08-27T19:35
2024-08-27T19:56
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сейчас с поставками в целом все благополучно, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно. Я тоже этим занимаюсь. Не идеально, потому что идеально не бывает - но в целом благополучно", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатам от "Единой России" на выборах разного уровня."Когда закончится активная часть СВО - дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объёмах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас", - сказал Медведев.Он отметил, что врагам России поставляет оружие весь мир, тогда как она находится " на самообеспечении", воюет своим оружием и достигает целей своими силами.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Безопасность
Медведев рассказал о поставках вооружения
Медведев: Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сейчас с поставками в целом все благополучно, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно. Я тоже этим занимаюсь. Не идеально, потому что идеально не бывает - но в целом благополучно", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатам от "Единой России" на выборах разного уровня.
"Когда закончится активная часть СВО - дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объёмах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас", - сказал Медведев.
Он отметил, что врагам России поставляет оружие весь мир, тогда как она находится " на самообеспечении", воюет своим оружием и достигает целей своими силами.