https://ria.ru/20240827/vooruzhenie-1968837553.html

Медведев рассказал о поставках вооружения

Медведев рассказал о поставках вооружения - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев рассказал о поставках вооружения

Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сейчас с поставками в целом все благополучно, заявил зампред... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:35

2024-08-27T19:35

2024-08-27T19:56

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений, сейчас с поставками в целом все благополучно, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно. Я тоже этим занимаюсь. Не идеально, потому что идеально не бывает - но в целом благополучно", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатам от "Единой России" на выборах разного уровня."Когда закончится активная часть СВО - дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объёмах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас", - сказал Медведев.Он отметил, что врагам России поставляет оружие весь мир, тогда как она находится " на самообеспечении", воюет своим оружием и достигает целей своими силами.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, безопасность