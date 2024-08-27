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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - РИА Новости, 27.08.2024
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении в ДНР, заявил военнослужащий ВСУ Александр... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:37
2024-08-27T19:37
2024-08-27T19:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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покровск
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении в ДНР, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ"."Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР. — Прим. ред.), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе", — сказал он.Военнослужащий также пожаловался на тех, кто призывает ВСУ остановить продвижение России на этом участке фронта, не понимая обстановки."Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении <…>. Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься", — отметил он.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского.Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
Солдат ВСУ: такого преимущества, как под Красноармейском, у России не было нигде