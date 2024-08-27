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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 27.08.2024 (обновлено: 19:39 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/voennyy-1968837691.html
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - РИА Новости, 27.08.2024
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении в ДНР, заявил военнослужащий ВСУ Александр... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:37
2024-08-27T19:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
днр
покровск
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении в ДНР, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ"."Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР. — Прим. ред.), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе", — сказал он.Военнослужащий также пожаловался на тех, кто призывает ВСУ остановить продвижение России на этом участке фронта, не понимая обстановки."Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении &lt;…&gt;. Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься", — отметил он.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского.Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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безопасность, украина, россия, днр, покровск, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, александр сырский, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, ДНР, Покровск, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Верховная Рада Украины, Киев
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России

Солдат ВСУ: такого преимущества, как под Красноармейском, у России не было нигде

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении в ДНР, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ".
"Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР. — Прим. ред.), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе", — сказал он.
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Военнослужащий также пожаловался на тех, кто призывает ВСУ остановить продвижение России на этом участке фронта, не понимая обстановки.
«
"Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении <…>. Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься", — отметил он.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы России с других направлений — в первую очередь с Красноармейского.
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Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.
В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДНРПокровскКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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