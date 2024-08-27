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С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения - РИА Новости, 27.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:52 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения - РИА Новости, 27.08.2024
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:52
2024-08-27T19:52
смоленская область
смоленская область
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и водопроводных сетей, а также капитально отремонтированы 98 шахтных колодцев в 20 муниципалитетах, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Активно решаем проблему изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в области проводится капитальный ремонт почти 100 объектов общей протяженностью 190 километров. Работы улучшат качество коммунальных услуг у более чем 230 тысяч смолян", – написал Анохин. Он добавил, что до конца года будет модернизирован еще 81 объект. В числе наиболее крупных – Верхне-Ясенный водозабор, обновление которого улучшит качество питьевой воды у 33 тысяч жителей Смоленска.
https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html
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смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин

С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и водопроводных сетей, а также капитально отремонтированы 98 шахтных колодцев в 20 муниципалитетах, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Активно решаем проблему изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в области проводится капитальный ремонт почти 100 объектов общей протяженностью 190 километров. Работы улучшат качество коммунальных услуг у более чем 230 тысяч смолян", – написал Анохин.
Он добавил, что до конца года будет модернизирован еще 81 объект. В числе наиболее крупных – Верхне-Ясенный водозабор, обновление которого улучшит качество питьевой воды у 33 тысяч жителей Смоленска.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заложении первого камня в строительство новых объектов молочного комплекса Золотая Нива - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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