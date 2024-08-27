https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html

С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения

С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения - РИА Новости, 27.08.2024

С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения

За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T19:52

2024-08-27T19:52

2024-08-27T19:52

смоленская область

смоленская область

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и водопроводных сетей, а также капитально отремонтированы 98 шахтных колодцев в 20 муниципалитетах, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Активно решаем проблему изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в области проводится капитальный ремонт почти 100 объектов общей протяженностью 190 километров. Работы улучшат качество коммунальных услуг у более чем 230 тысяч смолян", – написал Анохин. Он добавил, что до конца года будет модернизирован еще 81 объект. В числе наиболее крупных – Верхне-Ясенный водозабор, обновление которого улучшит качество питьевой воды у 33 тысяч жителей Смоленска.

https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html

смоленская область

смоленск

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смоленская область, смоленск, василий анохин