https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения - РИА Новости, 27.08.2024
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:52
2024-08-27T19:52
2024-08-27T19:52
смоленская область
смоленская область
смоленск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За семь минувших месяцев 2024 года В Смоленской области обновлено 116 объектов; завершена реализация 18 проектов по реконструкции водонапорных башен и водопроводных сетей, а также капитально отремонтированы 98 шахтных колодцев в 20 муниципалитетах, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Активно решаем проблему изношенности систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня в области проводится капитальный ремонт почти 100 объектов общей протяженностью 190 километров. Работы улучшат качество коммунальных услуг у более чем 230 тысяч смолян", – написал Анохин. Он добавил, что до конца года будет модернизирован еще 81 объект. В числе наиболее крупных – Верхне-Ясенный водозабор, обновление которого улучшит качество питьевой воды у 33 тысяч жителей Смоленска.
https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин