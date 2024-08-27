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Ежегодную выплату к 1 сентября получат 40 тысяч специалистов Верхневолжья

Ежегодную выплату к 1 сентября получат 40 тысяч специалистов Верхневолжья - РИА Новости, 27.08.2024

Ежегодную выплату к 1 сентября получат 40 тысяч специалистов Верхневолжья

Единовременную выплату к началу нового учебного года, которая была инициирована губернатором Тверской области Игорем Руденей в 2021 году, получат 40 тысяч... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:26

2024-08-27T20:26

2024-08-27T20:27

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Единовременную выплату к началу нового учебного года, которая была инициирована губернатором Тверской области Игорем Руденей в 2021 году, получат 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства. В их числе сотрудники детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования, социальных учреждений. Размер поддержки для учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, руководителей учреждений и их заместителей составляет 10 тысяч рублей, для другого персонала – пять тысяч рублей. "Для нас очень важно помнить, что сегодня мы доверяем педагогам самое главное – наших детей, поэтому внимание к ним, возможность им помогать должны быть на первом плане", – подчеркнул Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Кроме того, с 1 сентября этого года федеральную ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей начнут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Данная мера поддержки введена по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее получателями в Тверской области станут 460 человек. Также ежемесячное денежное вознаграждение предусмотрено для педагогов за классное руководство: для педработников, которые трудятся в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, размер выплаты также по поручению президента России увеличен вдвое – до 10 тысяч рублей. Такая поддержка будет оказана 5011 специалистам. По пять тысяч рублей ежемесячно будут получать еще 2096 педагогов, работающих в Твери, где проживает более 100 тысяч человек, уточнили в пресс-службе. Губернатор отметил, что классный руководитель – это прежде всего наставник, который общается с детьми в школе, формирует коллектив, адаптирует ребят к жизни в социальной среде. Глава региона поручил министерству образования Тверской области проработать вопрос об организации курсов по подготовке и повышению квалификации классных руководителей, что позволит сделать их работу с классами более эффективной.

https://ria.ru/20240827/kolledzh-1968823094.html

https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html

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тверская область, игорь руденя, россия, тверь, владимир путин