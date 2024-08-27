https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html

Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины

Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины - РИА Новости, 27.08.2024

Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург обсудил с ректором Казанского... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:31

2024-08-27T20:31

2024-08-27T20:31

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

александр гинцбург

ленар сафин

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург обсудил с ректором Казанского федерального университета (КФУ) Ленаром Сафиным вопросы совместной научной деятельности, в том числе разработку новых вакцин, сообщает пресс-служба казанского вуза. Ранее вопросы сотрудничества НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с научными центрами и вузами Татарстана в разработке новых вакцин обсуждались на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. "В ходе рабочего визита состоялась встреча руководителя НИЦЭМ с ректором КФУ Ленаром Сафиным. Стороны обсудили ряд основных возможных направлений для совместной научной работы, в том числе разработку новых вакцин и модификацию уже существующих", - говорится в сообщении. Руководитель вуза отметил огромный вклад российского научно-исследовательского центра в решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии. Особое внимание Сафин уделил разработке вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции. Гинцбург высоко оценил научный потенциал Казанского университета в области медицины, а также большой опыт вуза в проведении клинических испытаний, подтвержденный отечественными и международными сертификатами. "Мы заинтересованы в тесном взаимодействии с учеными КФУ, в использовании ваших производственных мощностей и лабораторий, чтобы впоследствии максимально эффективно и быстро внедрять жизненно важные для людей разработки. Уверен, опыт одного из ведущих вузов России, как и в целом Республики Татарстан, по созданию и продвижению инновационных разработок поможет нам в решении данной задачи", - сказал он. Одним из важнейших направлений для совместной работы, по мнению Гинцбурга, станет создание в тандеме с учеными Казанского университета терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний. Также обсуждалась возможность взаимодействия в разработке усовершенствованной вакцины против туберкулеза и создании нового поколения антибактериальных препаратов для решения проблемы множественной лекарственной устойчивости бактерий.

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республика татарстан (татарстан), александр гинцбург, ленар сафин, рустам минниханов