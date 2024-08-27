https://ria.ru/20240827/vaktsina-1968845581.html
Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины
Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины - РИА Новости, 27.08.2024
Казанский университет и Центр Гамалеи будут совместно создавать вакцины
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург обсудил с ректором Казанского... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:31
2024-08-27T20:31
2024-08-27T20:31
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
александр гинцбург
ленар сафин
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург обсудил с ректором Казанского федерального университета (КФУ) Ленаром Сафиным вопросы совместной научной деятельности, в том числе разработку новых вакцин, сообщает пресс-служба казанского вуза. Ранее вопросы сотрудничества НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с научными центрами и вузами Татарстана в разработке новых вакцин обсуждались на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым. "В ходе рабочего визита состоялась встреча руководителя НИЦЭМ с ректором КФУ Ленаром Сафиным. Стороны обсудили ряд основных возможных направлений для совместной научной работы, в том числе разработку новых вакцин и модификацию уже существующих", - говорится в сообщении. Руководитель вуза отметил огромный вклад российского научно-исследовательского центра в решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии. Особое внимание Сафин уделил разработке вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции. Гинцбург высоко оценил научный потенциал Казанского университета в области медицины, а также большой опыт вуза в проведении клинических испытаний, подтвержденный отечественными и международными сертификатами. "Мы заинтересованы в тесном взаимодействии с учеными КФУ, в использовании ваших производственных мощностей и лабораторий, чтобы впоследствии максимально эффективно и быстро внедрять жизненно важные для людей разработки. Уверен, опыт одного из ведущих вузов России, как и в целом Республики Татарстан, по созданию и продвижению инновационных разработок поможет нам в решении данной задачи", - сказал он. Одним из важнейших направлений для совместной работы, по мнению Гинцбурга, станет создание в тандеме с учеными Казанского университета терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний. Также обсуждалась возможность взаимодействия в разработке усовершенствованной вакцины против туберкулеза и создании нового поколения антибактериальных препаратов для решения проблемы множественной лекарственной устойчивости бактерий.
https://ria.ru/20240827/dispanserizatsiya-1968792762.html
https://ria.ru/20240826/sotrudnichestvo-1968556364.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), александр гинцбург, ленар сафин, рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Гинцбург, Ленар Сафин, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург обсудил с ректором Казанского федерального университета (КФУ) Ленаром Сафиным вопросы совместной научной деятельности, в том числе разработку новых вакцин, сообщает пресс-служба казанского вуза.
Ранее вопросы сотрудничества НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с научными центрами и вузами Татарстана в разработке новых вакцин обсуждались на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым
.
"В ходе рабочего визита состоялась встреча руководителя НИЦЭМ с ректором КФУ Ленаром Сафиным. Стороны обсудили ряд основных возможных направлений для совместной научной работы, в том числе разработку новых вакцин и модификацию уже существующих", - говорится в сообщении.
Руководитель вуза отметил огромный вклад российского научно-исследовательского центра в решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии. Особое внимание Сафин уделил разработке вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции.
Гинцбург высоко оценил научный потенциал Казанского университета в области медицины, а также большой опыт вуза в проведении клинических испытаний, подтвержденный отечественными и международными сертификатами.
"Мы заинтересованы в тесном взаимодействии с учеными КФУ, в использовании ваших производственных мощностей и лабораторий, чтобы впоследствии максимально эффективно и быстро внедрять жизненно важные для людей разработки. Уверен, опыт одного из ведущих вузов России
, как и в целом Республики Татарстан
, по созданию и продвижению инновационных разработок поможет нам в решении данной задачи", - сказал он.
Одним из важнейших направлений для совместной работы, по мнению Гинцбурга, станет создание в тандеме с учеными Казанского университета терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний. Также обсуждалась возможность взаимодействия в разработке усовершенствованной вакцины против туберкулеза и создании нового поколения антибактериальных препаратов для решения проблемы множественной лекарственной устойчивости бактерий.