https://ria.ru/20240827/ukraina-1968855588.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:00
2024-08-27T22:00
2024-08-27T22:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Черниговской и Полтавской областях была объявлена в 21.44 мск, в Харьковской – в 21.27 мск, а в Сумской области она звучит уже более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, в мире, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Россия, Сумская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу