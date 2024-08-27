https://ria.ru/20240827/ukraina-1968695387.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:42

2024-08-27T11:42

2024-08-27T11:43

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 11.20 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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