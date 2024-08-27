"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
Welt: в ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt.
"В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — говорится в публикации.
"В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — говорится в публикации.
В статье приводят комментарий дипломатической службы ЕС, в котором говорится, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников.
Кроме того, солдаты ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию, отмечает дипломатическая служба союза.
На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят вопрос отправки инструкторов на Украину.
Кроме того, солдаты ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию, отмечает дипломатическая служба союза.
На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят вопрос отправки инструкторов на Украину.