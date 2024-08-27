https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html

"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024

"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt. "В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:13

2024-08-27T10:13

2024-08-27T11:21

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt. "В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — говорится в публикации. В статье приводят комментарий дипломатической службы ЕС, в котором говорится, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, солдаты ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию, отмечает дипломатическая служба союза. На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят вопрос отправки инструкторов на Украину.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html

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