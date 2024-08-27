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"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 27.08.2024 (обновлено: 11:21 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html
"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 27.08.2024
"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt. "В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:13
2024-08-27T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt. "В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — говорится в публикации. В статье приводят комментарий дипломатической службы ЕС, в котором говорится, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, солдаты ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию, отмечает дипломатическая служба союза. На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят вопрос отправки инструкторов на Украину.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968664302.html
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в мире, украина, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Россия
"Критическая cитуация". В ЕС раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

Welt: в ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ЕС заявили о критической угрозе для иностранных инструкторов на Украине, пишет Welt.

"В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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В статье приводят комментарий дипломатической службы ЕС, в котором говорится, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Кроме того, солдаты ЕС могут рассматриваться Россией как активно участвующие в конфликте, что может вызвать непредсказуемую реакцию, отмечает дипломатическая служба союза.

На прошлой неделе стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят вопрос отправки инструкторов на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзРоссия
 
 
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