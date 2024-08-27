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На Украину поставили 500 тонн прекурсора химоружия
На Украину поставили 500 тонн прекурсора химоружия - РИА Новости, 27.08.2024
На Украину поставили 500 тонн прекурсора химоружия
На Украину поставлено порядка 500 тонн триэтаноламина, который может использоваться для производства азотистого иприта, только в июле 2024 года украинская... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:15
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На Украину поставлено порядка 500 тонн триэтаноламина, который может использоваться для производства азотистого иприта, только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн этого вещества, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", - сказал Кириллов на брифинге. При этом, по его словам, в открытом доступе нет ни одного факта, подтверждающего, что товар не был использован в противоправных целях. Минобороны не раз отмечало, что Киев при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. "Одновременно хотели бы задать вопрос ОЗХО: предоставляет ли Украина информацию в адрес организации о закупках сотен тонн прекурсоров токсичных химикатов, включенных в списки Конвенции?" - заявил генерал. "Напомню, что ситуация с закупкой Сирией подобных химикатов вызвала бурное негодование со стороны стран Запада и закончилась принятием ОЗХО в декабре 2023 года рекомендаций по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию Сирийской Арабской Республики", - добавил Кириллов.
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В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Сирия, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
На Украину поставили 500 тонн прекурсора химоружия
Минобороны: Киеву передали 500 тонн триэтаноламина, из которого делают химоружие
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На Украину поставлено порядка 500 тонн триэтаноламина, который может использоваться для производства азотистого иприта, только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн этого вещества, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", - сказал Кириллов на брифинге.
При этом, по его словам, в открытом доступе нет ни одного факта, подтверждающего, что товар не был использован в противоправных целях.
Минобороны не раз отмечало, что Киев при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. "Одновременно хотели бы задать вопрос ОЗХО: предоставляет ли Украина информацию в адрес организации о закупках сотен тонн прекурсоров токсичных химикатов, включенных в списки Конвенции?" - заявил генерал.
"Напомню, что ситуация с закупкой Сирией подобных химикатов вызвала бурное негодование со стороны стран Запада и закончилась принятием ОЗХО в декабре 2023 года рекомендаций по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию Сирийской Арабской Республики", - добавил Кириллов.