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ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
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09:09 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава",... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:09
2024-08-27T09:09
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ВСУ назвали главные проблемы в армии и опасности от российских военных, об этом пишет New York Times. "Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — говорится в публикации. По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций. В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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в мире, вооруженные силы украины, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

NYT: в ВСУ заявили, что уступают ВС РФ в вооружении и численности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ВСУ назвали главные проблемы в армии и опасности от российских военных, об этом пишет New York Times.

"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — говорится в публикации.
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По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций.

В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.

Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
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