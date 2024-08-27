ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
NYT: в ВСУ заявили, что уступают ВС РФ в вооружении и численности
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ВСУ назвали главные проблемы в армии и опасности от российских военных, об этом пишет New York Times.
"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — говорится в публикации.
"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — говорится в публикации.
По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций.
В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.