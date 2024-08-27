https://ria.ru/20240827/ukraina-1968659571.html

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава",... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:09

2024-08-27T09:09

2024-08-27T09:09

в мире

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ВСУ назвали главные проблемы в армии и опасности от российских военных, об этом пишет New York Times. "Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — говорится в публикации. По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций. В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.

https://ria.ru/20240827/tramp-1968657401.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия