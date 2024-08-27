https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html

Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий

Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 27.08.2024

Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий

Бывший начальник УФСИН России по Орловской области и два сотрудника исправительной колонии №2, незаконно привлекшие осужденных для изготовления деревянных... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:06

2024-08-27T13:06

2024-08-27T13:06

происшествия

орловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942030849_0:306:2904:1940_1920x0_80_0_0_6add44e11ffaaf31d9160a87bf3ba0ba.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бывший начальник УФСИН России по Орловской области и два сотрудника исправительной колонии №2, незаконно привлекшие осужденных для изготовления деревянных изделий в личных целях, предстанут перед судом за превышение полномочий, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области предстанут перед судом трое бывших сотрудников УФСИН России по Орловской области за превышение полномочий… Следственными органами… в отношении бывшего начальника УФСИН России по Орловской области, начальника исправительной колонии №2 и его заместителя завершено расследование уголовного дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении. По информации СУСК, трое фигурантов незаконно возобновили работу ранее закрытого производства на территории промзоны центра трудовой адаптации ИК-2, куда привлекли осужденных для незаконного изготовления деревянных изделий в личных целях, интересах администрации ИК-2 и иных лиц. Уточняется, что в помещении деревообрабатывающего цеха осужденные кустарно изготовили спиртосодержащую продукцию, после употребления которой скончалось двое из них. Ранее сообщалось, что бывший начальник УФСИН России по Орловской области помещен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий. Он незаконно заказал изготовить для себя в колонии деревянные изделия и не полностью их оплатил.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html

https://ria.ru/20240826/narkotorgovlya-1968621903.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орловская область, россия