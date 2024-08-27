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Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 27.08.2024
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13:06 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html
Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий
Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 27.08.2024
Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий
Бывший начальник УФСИН России по Орловской области и два сотрудника исправительной колонии №2, незаконно привлекшие осужденных для изготовления деревянных... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:06
2024-08-27T13:06
происшествия
орловская область
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бывший начальник УФСИН России по Орловской области и два сотрудника исправительной колонии №2, незаконно привлекшие осужденных для изготовления деревянных изделий в личных целях, предстанут перед судом за превышение полномочий, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области предстанут перед судом трое бывших сотрудников УФСИН России по Орловской области за превышение полномочий… Следственными органами… в отношении бывшего начальника УФСИН России по Орловской области, начальника исправительной колонии №2 и его заместителя завершено расследование уголовного дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении. По информации СУСК, трое фигурантов незаконно возобновили работу ранее закрытого производства на территории промзоны центра трудовой адаптации ИК-2, куда привлекли осужденных для незаконного изготовления деревянных изделий в личных целях, интересах администрации ИК-2 и иных лиц. Уточняется, что в помещении деревообрабатывающего цеха осужденные кустарно изготовили спиртосодержащую продукцию, после употребления которой скончалось двое из них. Ранее сообщалось, что бывший начальник УФСИН России по Орловской области помещен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий. Он незаконно заказал изготовить для себя в колонии деревянные изделия и не полностью их оплатил.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
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происшествия, орловская область, россия
Происшествия, Орловская область, Россия
Экс-главу орловского УФСИН будут судить за превышение полномочий

СУСК: экс-главу орловского УФСИН будут судить за использование труда осужденных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бывший начальник УФСИН России по Орловской области и два сотрудника исправительной колонии №2, незаконно привлекшие осужденных для изготовления деревянных изделий в личных целях, предстанут перед судом за превышение полномочий, сообщили в СУСК по региону.
"В Орловской области предстанут перед судом трое бывших сотрудников УФСИН России по Орловской области за превышение полномочий… Следственными органами… в отношении бывшего начальника УФСИН России по Орловской области, начальника исправительной колонии №2 и его заместителя завершено расследование уголовного дела о совершении ими преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
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По информации СУСК, трое фигурантов незаконно возобновили работу ранее закрытого производства на территории промзоны центра трудовой адаптации ИК-2, куда привлекли осужденных для незаконного изготовления деревянных изделий в личных целях, интересах администрации ИК-2 и иных лиц. Уточняется, что в помещении деревообрабатывающего цеха осужденные кустарно изготовили спиртосодержащую продукцию, после употребления которой скончалось двое из них.
Ранее сообщалось, что бывший начальник УФСИН России по Орловской области помещен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий. Он незаконно заказал изготовить для себя в колонии деревянные изделия и не полностью их оплатил.
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