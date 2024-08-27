https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html
В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией
В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией - РИА Новости, 27.08.2024
В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией
Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:17
2024-08-27T15:17
2024-08-27T15:17
экономика
турция
россия
сша
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале крупнейшего турецкого частного банка Denizbank в Анкаре. "Да, всё ещё имеются проблемы", - заявили РИА Новости в банке, комментируя ситуацию вокруг банковских переводов между двумя странами. По словам представителя Denizbank, банк представляет гражданам РФ возможность открывать счета, в том числе в рублях. "Но переводы из Турции в Россию проблемные, а из России в Турции переводы осуществляются после проверки", - заключил он. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20240620/zoloto-1954152623.html
https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967697245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, турция, россия, сша, алексей ерхов, андрей костин (банкир)
Экономика, Турция, Россия, США, Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир)
В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией
Denizbank: проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией остаются
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале крупнейшего турецкого частного банка Denizbank в Анкаре.
"Да, всё ещё имеются проблемы", - заявили РИА Новости в банке, комментируя ситуацию вокруг банковских переводов между двумя странами.
По словам представителя Denizbank, банк представляет гражданам РФ возможность открывать счета, в том числе в рублях. "Но переводы из Турции в Россию проблемные, а из России в Турции переводы осуществляются после проверки", - заключил он.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.