https://ria.ru/20240827/turtsiya-1968765312.html

В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией

В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией - РИА Новости, 27.08.2024

В Турции прокомментировали ситуацию с банковскими переводами с Россией

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:17

2024-08-27T15:17

2024-08-27T15:17

экономика

турция

россия

сша

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале крупнейшего турецкого частного банка Denizbank в Анкаре. "Да, всё ещё имеются проблемы", - заявили РИА Новости в банке, комментируя ситуацию вокруг банковских переводов между двумя странами. По словам представителя Denizbank, банк представляет гражданам РФ возможность открывать счета, в том числе в рублях. "Но переводы из Турции в Россию проблемные, а из России в Турции переводы осуществляются после проверки", - заключил он. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20240620/zoloto-1954152623.html

https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967697245.html

турция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, сша, алексей ерхов, андрей костин (банкир)