https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968827784.html
В палате представителей США прокомментировали признание Цукерберга
В палате представителей США прокомментировали признание Цукерберга - РИА Новости, 27.08.2024
В палате представителей США прокомментировали признание Цукерберга
Признание главы американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга о том, американские власти оказывали давление с... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:35
2024-08-27T18:35
2024-08-27T18:35
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Признание главы американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга о том, американские власти оказывали давление с целью цензуры контента в соцсетях, демонстрирует практики Вашингтона по подавлению фактов и преднамеренному распространению ложной информации среди населения, считает член юридического комитета палаты представителей Лорел Ли. Ранее Цукерберг сознался, что администрация Байдена оказывала давление на корпорацию с целью цензурирования контента в соцсетях. Как указал предприниматель в письме на имя председателя юридического комитета палаты Джима Джордана, от Meta* требовали "подвергнуть цензуре" контент, связанный с COVID-19, а также истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, которое свидетельствовало о вовлеченности сына президента в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. "Прежде всего, - это огромная победа для первой поправки (конституции США – ред.), что Цукерберг признал подавление информации о COVID… И второе, о чем он упомянул - это в самом деле критично - он признал, что подавлялась история с ноутбуком Хантера Байдена", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. По словам Ли, показания Цукерберг демонстрируют то, как действовала администрация Байдена с целью скрыть правдивую информацию от общественного доступа и одновременно распространять ложь. "У нас есть 51 сотрудник разведывательного сообщества, которые попросту лгали американцам и пытались выставить это за российскую дезинформацию, что было неправдой. И эта информация подавлялась перед выборами", - уточнила Ли, говоря о скандале с ноутбуком Хантера Байдена. Конгрессвуман добавила, что письмо Цукерберга очень важно для комитета, поскольку дает возможность показать реальные факты того, что происходило в то время. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968641708.html
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в мире, технологии, сша, россия, вашингтон (штат), хантер байден, марк цукерберг, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Россия, Вашингтон (штат), Хантер Байден, Марк Цукерберг, Дональд Трамп
В палате представителей США прокомментировали признание Цукерберга
Ли: признание Цукерберга демонстрирует практики США по подавлению фактов
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Признание главы американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марка Цукерберга о том, американские власти оказывали давление с целью цензуры контента в соцсетях, демонстрирует практики Вашингтона по подавлению фактов и преднамеренному распространению ложной информации среди населения, считает член юридического комитета палаты представителей Лорел Ли.
Ранее Цукерберг сознался, что администрация Байдена
оказывала давление на корпорацию с целью цензурирования контента в соцсетях. Как указал предприниматель в письме на имя председателя юридического комитета палаты Джима Джордана, от Meta* требовали "подвергнуть цензуре" контент, связанный с COVID-19, а также истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, которое свидетельствовало о вовлеченности сына президента в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
"Прежде всего, - это огромная победа для первой поправки (конституции США
– ред.), что Цукерберг признал подавление информации о COVID… И второе, о чем он упомянул - это в самом деле критично - он признал, что подавлялась история с ноутбуком Хантера Байдена", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
По словам Ли, показания Цукерберг демонстрируют то, как действовала администрация Байдена с целью скрыть правдивую информацию от общественного доступа и одновременно распространять ложь.
"У нас есть 51 сотрудник разведывательного сообщества, которые попросту лгали американцам и пытались выставить это за российскую дезинформацию, что было неправдой. И эта информация подавлялась перед выборами", - уточнила Ли, говоря о скандале с ноутбуком Хантера Байдена.
Конгрессвуман добавила, что письмо Цукерберга очень важно для комитета, поскольку дает возможность показать реальные факты того, что происходило в то время.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.