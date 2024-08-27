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ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.08.2024
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:56
2024-08-27T21:56
2024-08-27T21:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. В армии заявили об обнаружении "подозрительной воздушной цели", направлявшейся из Ливана. Из-за упавшего снаряда пострадал один израильский военный, его доставили в больницу. "Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, действовавшую на территории военного объекта "Хезболлах" в районе Одайсех на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по военному объекту и ликвидировали террористическую ячейку", - говорится в заявлении армии в ее Telegram-канале. В армии добавили, что нанесли удары также по районам Шебаа и Ярине на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", были выпущены более 320 ракет и десятки беспилотников, часть из которых были нацелены на израильские военные объекты. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240827/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ: армия нанесла удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Армия обороны
Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
В армии заявили об обнаружении "подозрительной воздушной цели", направлявшейся из Ливана. Из-за упавшего снаряда пострадал один израильский военный, его доставили в больницу.
"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, действовавшую на территории военного объекта "Хезболлах" в районе Одайсех на юге Ливана. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по военному объекту и ликвидировали террористическую ячейку", - говорится в заявлении армии в ее Telegram-канале.
В армии добавили, что нанесли удары также по районам Шебаа и Ярине на юге Ливана.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль
в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", были выпущены более 320 ракет и десятки беспилотников, часть из которых были нацелены на израильские военные объекты.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.