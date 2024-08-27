https://ria.ru/20240827/trump-1968851564.html
Трамп пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом
Трамп пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом - РИА Новости, 27.08.2024
Трамп пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп объявил о начале продаж новой партии цифровых коллекционных карточек (NFT-изображений),... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:17
2024-08-27T21:17
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп объявил о начале продаж новой партии цифровых коллекционных карточек (NFT-изображений), причем покупателям обещаны куски пиджака, в котором экс-президент выступал на дебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом. “Купите 15 и более цифровых коллекционных карточек Трампа, и мы отправим вам красивую физическую коллекционную карточку. Каждая физическая карточка имеет оригинальную частицу моего костюма, который я носил на президентских дебатах”, - рассказал Трамп в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social. Трамп отметил, что после дебатов, которые прошли в студии CNN в июне 2024 года и оказались провальными для Байдена, приведя к его выходу из президентской гонки, костюм получил прозвище “нокаутирующий”. Кроме того, те из покупателей, кто приобретет от 75 цифровых карточек и более, будут приглашены на ужин с Трампом в загородный клуб в штате Флорида. Стоимость каждой цифровой коллекционной карточки составляет 99 долларов. Приобрести их можно через оплату банковской картой или через криптовалюту. Как рассказал экс-президент, всего выпущено 50 новых видов карточек с различными изображениями Трампа. Новая коллекция NFT-карточек станет вторым подобным выпуском. Помимо коллекционных NFT-изображений, Трамп продает “золотые” кеды по цене 499 долларов за пару. Кроме того, американские СМИ сообщали, что экс-президент сумел заработать 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии по 59,99 доллара за копию.
https://ria.ru/20240218/krossovki-1928108366.html
https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html
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в мире, технологии, сша, флорида, дональд трамп, джо байден
В мире, Технологии, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом
Трамп создал NFT-карточки и пообещал раздать куски пиджака с дебатов с Байденом
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп объявил о начале продаж новой партии цифровых коллекционных карточек (NFT-изображений), причем покупателям обещаны куски пиджака, в котором экс-президент выступал на дебатах с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.
“Купите 15 и более цифровых коллекционных карточек Трампа, и мы отправим вам красивую физическую коллекционную карточку. Каждая физическая карточка имеет оригинальную частицу моего костюма, который я носил на президентских дебатах”, - рассказал Трамп в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что после дебатов, которые прошли в студии CNN в июне 2024 года и оказались провальными для Байдена, приведя к его выходу из президентской гонки, костюм получил прозвище “нокаутирующий”.
Кроме того, те из покупателей, кто приобретет от 75 цифровых карточек и более, будут приглашены на ужин с Трампом в загородный клуб в штате Флорида.
Стоимость каждой цифровой коллекционной карточки составляет 99 долларов. Приобрести их можно через оплату банковской картой или через криптовалюту. Как рассказал экс-президент, всего выпущено 50 новых видов карточек с различными изображениями Трампа.
Новая коллекция NFT-карточек станет вторым подобным выпуском. Помимо коллекционных NFT-изображений, Трамп продает “золотые” кеды по цене 499 долларов за пару. Кроме того, американские СМИ сообщали, что экс-президент сумел заработать 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии по 59,99 доллара за копию.