https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*

В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК* - РИА Новости, 27.08.2024

В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*

Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:08

2024-08-27T22:08

2024-08-27T22:08

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сергей лебедев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня. "Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК*. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина был задержан. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*. Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

https://ria.ru/20240819/sud-1967184775.html

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министерство обороны украины, сергей лебедев, россия, харьковская область, москва, безопасность