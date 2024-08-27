В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*
Дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении сторонника РДК
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня.
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
17 августа, 14:23
"Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК*. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина был задержан.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*.
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Террористические организации, запрещенные в России