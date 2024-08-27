Рейтинг@Mail.ru
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК* - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК* - РИА Новости, 27.08.2024
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*
Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:08
2024-08-27T22:08
министерство обороны украины
сергей лебедев
россия
харьковская область
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня. "Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК*. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина был задержан. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*. Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html
https://ria.ru/20240819/sud-1967184775.html
россия
харьковская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны украины, сергей лебедев, россия, харьковская область, москва, безопасность
Министерство обороны Украины, Сергей Лебедев, Россия, Харьковская область, Москва, Безопасность
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*

Дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении сторонника РДК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уголовное дело о подготовке теракта расследуется в Москве в отношении 27-летнего сторонника запрещенной в России террористической организации "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Россиянин получил 6,5 года за попытку вступить в РДК*
17 августа, 14:23
"Установлено, что мужчина в октябре прошлого года вступил в переписку в мессенджере с членами запрещенной в РФ террористической организации РДК*. В дальнейшем мужчина с целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы", - сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина был задержан.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен"*, сформированное главарями полка "Азов"* (также запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена"*.
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* (признан в РФ террористическим) РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Террористические организации, запрещенные в России
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В ЛНР будут судить девушку за финансирование "Азова"* и "Правого сектора"*
19 августа, 20:24
 
Министерство обороны УкраиныСергей ЛебедевРоссияХарьковская областьМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала