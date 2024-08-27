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В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана - РИА Новости, 27.08.2024
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21:39 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/telokhranitel-1968853813.html
В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана
В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана - РИА Новости, 27.08.2024
В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана
Бывший телохранитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамедов найден мертвым в отеле в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:39
2024-08-27T21:39
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Бывший телохранитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамедов найден мертвым в отеле в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе страны, сообщила газета Türkiye. "В районе Кушадасы города Айдын в своем гостиничном номере был найден мертвым 50-летний Махир Мамедов, который в свое время был личным телохранителем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точная причина смерти Мамедова будет установлена после вскрытия", - пишет издание. Инцидент произошел в полдень в пятизвездочном отеле. "Пятидесятилетний Махир Мамедов, гражданин Азербайджана, приехал в Кушадасы на отдых 3 дня назад со своей супругой Кемалей Мамедовой и сыном", - уточняет газета. Как пишет издание, после завтрака во вторник Мамедов и его семья отправились в комнату, чтобы отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили Мамедова неподвижно лежащим на полу. "После получения сообщения в отель были направлены бригады скорой медицинской помощи и полиции. При контроле, проведенном медицинской бригадой, было установлено, что Мамедов скончался", - сообщила газета.
https://ria.ru/20240617/italiya-1953417602.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя президента Азербайджана

Türkiye: в Турции нашли мертвым экс-телохранителя президента Азербайджана

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Бывший телохранитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамедов найден мертвым в отеле в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе страны, сообщила газета Türkiye.
"В районе Кушадасы города Айдын в своем гостиничном номере был найден мертвым 50-летний Махир Мамедов, который в свое время был личным телохранителем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точная причина смерти Мамедова будет установлена после вскрытия", - пишет издание.
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Инцидент произошел в полдень в пятизвездочном отеле.
"Пятидесятилетний Махир Мамедов, гражданин Азербайджана, приехал в Кушадасы на отдых 3 дня назад со своей супругой Кемалей Мамедовой и сыном", - уточняет газета.
Как пишет издание, после завтрака во вторник Мамедов и его семья отправились в комнату, чтобы отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили Мамедова неподвижно лежащим на полу. "После получения сообщения в отель были направлены бригады скорой медицинской помощи и полиции. При контроле, проведенном медицинской бригадой, было установлено, что Мамедов скончался", - сообщила газета.
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