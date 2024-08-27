https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:27
2024-08-27T09:27
2024-08-27T10:09
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258900ae16cd4889885b25cd2345ed8d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия", - сказал Кириллов. Он пояснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, по его словам, известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fef2a4d777da7315f956bdbda6448c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
РХБЗ: в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия