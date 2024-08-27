Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 27.08.2024 (обновлено: 10:09 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества - РИА Новости, 27.08.2024
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества
Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:27
2024-08-27T10:09
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258900ae16cd4889885b25cd2345ed8d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия", - сказал Кириллов. Он пояснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, по его словам, известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fef2a4d777da7315f956bdbda6448c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества

РХБЗ: в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия", - сказал Кириллов.
Он пояснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, по его словам, известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге Министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ВСУ применяли отравляющие вещества, произведенные в США, заявили в РХБЗ
13 августа, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала