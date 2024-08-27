https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html

Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества

Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества - РИА Новости, 27.08.2024

Российские военные нашли в схроне ВСУ готовые к применению химвещества

Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:27

2024-08-27T09:27

2024-08-27T10:09

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие в схроне ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия", - сказал Кириллов. Он пояснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, по его словам, известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.

https://ria.ru/20240813/minoborony-1965920484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф