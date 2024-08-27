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Экипаж танка разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж танка разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.08.2024
Экипаж танка разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж танка Т-80 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:17
2024-08-27T05:17
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ЛУГАНСК, 27 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-80 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Как сообщили в ведомстве, приблизившись к укреплениям противника, танкисты "отработали" по ним 125-мм осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и огневые позиции ВСУ. "Стрельба танка велась с дистанции около 800 м под постоянным обстрелом противника. Экипаж танка, выдержав множественные миномётные удары, удары FPV-дронов и артиллерии, отработал весь боекомплект и покинул огневую позицию, выполнив поставленную задачу", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что грамотные и умелые действия экипажа танка позволили штурмовым группам пехоты овладеть позициями противника и далее укрепиться в назначенном районе.
https://ria.ru/20240827/mi-28nm-1968646154.html
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россия, вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80
Экипаж танка разгромил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 27 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-80 группировки войск "Центр" разгромил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Как сообщили в ведомстве, приблизившись к укреплениям противника, танкисты "отработали" по ним 125-мм осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и огневые позиции ВСУ.
"Стрельба танка велась с дистанции около 800 м под постоянным обстрелом противника. Экипаж танка, выдержав множественные миномётные удары, удары FPV-дронов и артиллерии, отработал весь боекомплект и покинул огневую позицию, выполнив поставленную задачу", - сообщили в МО РФ.
Там отметили, что грамотные и умелые действия экипажа танка позволили штурмовым группам пехоты овладеть позициями противника и далее укрепиться в назначенном районе.