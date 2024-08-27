https://ria.ru/20240827/syrskiy-1968752297.html

"Использует преимущество". Сырский высказался о ситуации на фронте

"Использует преимущество". Сырский высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.08.2024

"Использует преимущество". Сырский высказался о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым горячим. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость". "Ситуация на... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:46

2024-08-27T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым горячим. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость". "Ситуация на Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) довольно сложная. <...> Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику", — сказал он. Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.

https://ria.ru/20240827/merkuris-1968726808.html

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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины