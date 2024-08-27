"Использует преимущество". Сырский высказался о ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на Покровском направлении
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым горячим. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".
"Ситуация на Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) довольно сложная. <...> Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику", — сказал он.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.
"Ситуация на Покровском направлении (Красноармейском - Прим.ред) довольно сложная. <...> Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику", — сказал он.
Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.